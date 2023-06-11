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Британська розвідка: через руйнування Каховської ГЕС до Криму незабаром перестане надходити вода

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Руйнування Каховської дамби, ймовірно, суттєво вплинуло на основне джерело постачання прісної води в окупованому Криму та на південі Херсонської області. Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, передає УНН.

Британська розвідка: через руйнування Каховської ГЕС до Криму незабаром перестане надходити вода

Деталі

Як зазначають у британській розвідці, руйнування рф Каховської дамби, скоріше за все, завдало серйозної шкоди основному джерелу прісної води в окупованому Криму - Північно-Кримському каналу (ПКК).

"Північно-Кримський канал забирає воду з Каховського водосховища, з водозабору, який розташований вище рівня дна водосховища. Рівень води у водосховищі, ймовірно, впав нижче рівня водозабору до 09 червня 2023 року, і вода незабаром перестане надходити до Криму", - зазначають у звіті.

Таким чином, це зменшить доступність прісної води на півдні Херсонської області та півночі Криму.

У розвідці Великої Британії вважають, що російська влада, ймовірно, задовольнить нагальні потреби населення у воді за допомогою водосховищ, нормування води, буріння нових свердловин і постачання пляшкової води з росії.

"Водночас громади як на російському (тимчасово окупованому росією ред.-), так і на контрольованому Україною березі затопленого Дніпра стикаються з кризою санітарії, обмеженим доступом до безпечної води та підвищеним ризиком захворювань, що передаються через воду", - йдеться в огляді.

Нагадаємо

У Херсонській області після підриву Каховської ГЕС досі без світла 10 населених пунктів та частина Херсона, є знеструмлення і в Миколаївській області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підрив Каховської ГЕС: на Херсонщині та Миколаївщині евакуйовано понад 3 тис. людей

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