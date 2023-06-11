Британская разведка: из-за разрушения Каховской ГЭС в Крым вскоре перестанет поступать вода

Детали

Как отмечают в британской разведке, разрушение рф Каховской дамбы, скорее всего, нанесло серьезный ущерб основному источнику пресной воды в оккупированном Крыму - Северо-Крымскому каналу (СКК).

"Северо-Крымский канал забирает воду из Каховского водохранилища, из водозабора, который расположен выше уровня дна водохранилища. Уровень воды в водохранилище, вероятно, упал ниже уровня водозабора до 09 июня 2023 года, и вода вскоре перестанет поступать в Крым", - отмечается в отчете.

Таким образом, это уменьшит доступность пресной воды на юге Херсонской области и севере Крыма.

В разведке Великобритании считают, что российские власти, вероятно, удовлетворят насущные потребности населения в воде с помощью водохранилищ, нормирования воды, бурения новых скважин и поставок бутылочной воды из россии.

"В то же время общины как на российском (временно оккупированном россией ред.-), так и на контролируемом Украиной берегу затопленного Днепра сталкиваются с кризисом санитарии, ограниченным доступом к безопасной воде и повышенным риском заболеваний, передающихся через воду", - говорится в обзоре.

Напомним

В Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС до сих пор без света 10 населенных пунктов и часть Херсона, есть обесточивание и в Николаевской области.

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