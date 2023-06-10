Підрив Каховської ГЕС: на Херсонщині та Миколаївщині евакуйовано понад 3 тис. людей

Цитата

«Станом на цей час на території Херсонської та Миколаївської областей евакуйовано вже понад три тисячі людей. Але, знов-таки, це лише вільна територія, підконтрольна нам. На окупованій території лише на деяких ділянках вдається допомогти людям: російські терористи роблять усе, щоб жертв катастрофи було якнайбільше»,- сказав Зеленський.

Деталі

Він наголосив, що російські обстріли продовжуються – і навіть евакуаційних точок.

«Жодної реальної допомоги людям у затоплених районах – не заради пропаганди, а заради людей – Росія не надає. За все це повинна бути окрема, справедлива й жорстка відповідальність російської держави і російського керівництва. І міжнародні організації повинні працювати там, де ми ще не деокупували наші території. Кожне життя важливе – уся Херсонщина, увесь Південь. Кожне місто й село. Ми будемо робити все можливе, все неможливе, щоб допомога надійшла всім нашим людям», - зазначив Зеленський.

Доповнення

Після підриву Каховської ГЕС зниклими безвісти вважаються 27 людей.