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Підрив Каховської ГЕС: на Херсонщині та Миколаївщині евакуйовано понад 3 тис. людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. На території Херсонської та Миколаївської областей евакуйовано вже понад три тисячі людей через підтоплення. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, передає УНН.

Підрив Каховської ГЕС: на Херсонщині та Миколаївщині евакуйовано понад 3 тис. людей

Цитата

«Станом на цей час на території Херсонської та Миколаївської областей евакуйовано вже понад три тисячі людей. Але, знов-таки, це лише вільна територія, підконтрольна нам. На окупованій території лише на деяких ділянках вдається допомогти людям: російські терористи роблять усе, щоб жертв катастрофи було якнайбільше»,- сказав Зеленський.

Деталі

Він наголосив, що російські обстріли продовжуються – і навіть евакуаційних точок.

«Жодної реальної допомоги людям у затоплених районах – не заради пропаганди, а заради людей – Росія не надає. За все це повинна бути окрема, справедлива й жорстка відповідальність російської держави і російського керівництва. І міжнародні організації повинні працювати там, де ми ще не деокупували наші території. Кожне життя важливе – уся Херсонщина, увесь Південь. Кожне місто й село. Ми будемо робити все можливе, все неможливе, щоб допомога надійшла всім нашим людям», - зазначив Зеленський.

Доповнення

Після підриву Каховської ГЕС зниклими безвісти вважаються 27 людей.

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