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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Подрыв Каховской ГЭС: на Херсонщине и Николаевщине эвакуированы более 3 тыс. человек

Киев • УНН

 • 241487 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. На территории Херсонской и Николаевской областей эвакуированы уже более трех тысяч человек из-за подтопления. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

Подрыв Каховской ГЭС: на Херсонщине и Николаевщине эвакуированы более 3 тыс. человек

Цитата

«По состоянию на это время на территории Херсонской и Николаевской областей эвакуировано уже более трех тысяч человек. Но, опять-таки, это только свободная территория, подконтрольная нам. На оккупированной территории лишь на некоторых участках удается помочь людям: российские террористы делают все, чтобы жертв катастрофы было как можно больше», - сказал Зеленский.

Детали

Он подчеркнул, что российские обстрелы продолжаются – и даже эвакуационных точек.

«Никакой реальной помощи людям в затопленных районах – не ради пропаганды, а ради людей – россия не оказывает. За все это должна быть отдельная, справедливая и жесткая ответственность российского государства и российского руководства. И международные организации должны работать там, где мы еще не деоккупировали наши территории. Каждая жизнь важна – вся Херсонщина, весь Юг. Каждый город и село. Мы будем делать все возможное, все невозможное, чтобы помощь поступила всем нашим людям», - отметил Зеленский.

Дополнение

После подрыва Каховской ГЭС пропавшими без вести считаются 27 человек.

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