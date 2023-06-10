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Після підриву Каховської ГЕС зникли безвісти 27 людей

Київ • УНН

 • 195047 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Після підриву Каховської ГЕС зниклими безвісти вважаються 27 людей, повідомили в МВС України, передає УНН.

Після підриву Каховської ГЕС зникли безвісти 27 людей

Цитата

"Станом на 12:55 безвісти зниклими вважаються 27 осіб", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Голова МВС Ігор Клименко вказав, що станом на 12:00 10 червня на Херсонщині фактично підтоплено 47 населених пунктів, із них: 33 (3815 будинків) – на підконтрольній Україні території, 14 – на тимчасово окупованій.

На Херсонщині, з його слів, евакуйовано 2620 осіб, з яких 160 дітей. Загинуло 4 людей. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів – 11. У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. Евакуйовано 936 осіб, серед яких 167 дітей. 1 людина загинула.

На Дніпропетровщині відсутнє водопостачання у понад 89 тис. абонентів у 26 населених пунктах. Разом з місцевою владою здійснюють підвіз питної та технічної води.

"Намагаємося продовжувати евакуаційні заходи, але ворог нещадно обстрілює. Працюємо заради життя та безпеки людей", - сказав міністр.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

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