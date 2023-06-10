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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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После подрыва Каховской ГЭС пропали без вести 27 человек

Киев • УНН

 • 195047 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. После подрыва Каховской ГЭС пропавшими без вести считаются 27 человек, сообщили в МВД Украины, передает УНН.

После подрыва Каховской ГЭС пропали без вести 27 человек

Цитата

"По состоянию на 12:55 без вести пропавшими считаются 27 человек", - говорится в сообщении.

Детали

Глава МВД Игорь Клименко указал, что по состоянию на 12:00 10 июня в Херсонской области фактически подтоплено 47 населенных пунктов, из них: 33 (3815 домов) – на подконтрольной Украине территории, 14 – на временно оккупированной.

В Херсонской области, по его словам, эвакуировано 2620 человек, из которых 160 детей. Погибло 4 человека. Травмированы в результате обстрела во время эвакуационных мероприятий – 11. В Николаевской области подтоплен 31 населенный пункт. Эвакуировано 936 человек, среди которых 167 детей. 1 человек погиб.

В Днепропетровской области отсутствует водоснабжение у более 89 тыс. абонентов в 26 населенных пунктах. Вместе с местными властями осуществляют подвоз питьевой и технической воды.

"Пытаемся продолжать эвакуационные мероприятия, но враг беспощадно обстреливает. Работаем ради жизни и безопасности людей", - сказал министр.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

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