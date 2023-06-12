Советник мэра Мариуполя показал как выглядит акватория возле главной станции Северо-Крымского канала

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"Вид на Каховское водохранилище возле главной станции Северо-Крымского канала. Март 2023 года против июня 2023 года.

Из-за подрыва россиянами дамбы, крымчане теперь будут без воды. Такой путь …",- прокомментировал видео Андрющенко.

Дополнение

В отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных отмечается, что разрушение Каховской дамбы, вероятно, существенно повлияло на основной источник снабжения пресной водой в оккупированном Крыму и на юге Херсонской области. Вода вскоре перестанет поступать в Крым.

Оккупационные власти решений по решению проблемы еще не принимали. Московские кураторы дали указание руководителю оккупационной администрации полуострова аксенову по замалчиванию критической ситуации. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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