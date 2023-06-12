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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Советник мэра Мариуполя показал как выглядит акватория возле главной станции Северо-Крымского канала

Киев • УНН

 • 2112619 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своей странице Telegram опубликовал видео как сейчас выглядит акватория каховского водохранилища возле главной станции Северо-Крымского канала по сравнению с мартом этого года, передает УНН.

Советник мэра Мариуполя показал как выглядит акватория возле главной станции Северо-Крымского канала

Цитата

"Вид на Каховское водохранилище возле главной станции Северо-Крымского канала. Март 2023 года против июня 2023 года.
Из-за подрыва россиянами дамбы, крымчане теперь будут без воды. Такой путь …",- прокомментировал видео Андрющенко.

Дополнение

В отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных отмечается, что разрушение Каховской дамбы, вероятно, существенно повлияло на основной источник снабжения пресной водой в оккупированном Крыму и на юге Херсонской области. Вода вскоре перестанет поступать в Крым. 

Оккупационные власти решений по решению проблемы еще не принимали. Московские кураторы дали указание руководителю оккупационной администрации полуострова аксенову по замалчиванию критической ситуации. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГУР: крымский блогер-коллаборант раскрыл подробности подготовки оккупантами подрыва Каховской ГЭС 

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