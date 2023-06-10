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ГУР: кримський блогер-колаборант розкрив подробиці підготовки окупантами підриву Каховської ГЕС

Київ • УНН

 • 346491 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Кримський блогер-колаборант Олександр Таліпов у повідомленні на своєму телеграм-каналі розкрив подробиці підготовки окупантами підриву Каховської ГЕС. Про ц повідомляє Головне управління розвідки МО України, передає УНН.

ГУР: кримський блогер-колаборант розкрив подробиці підготовки окупантами підриву Каховської ГЕС

Деталі

«Зокрема, Таліпов обурився дописами так званих російських «військових блогерів», які повідомляли, що особовий склад окупантів кинули на островах і вони «в критичному стані ледь не на дерева залізли». Насправді, як пояснив Таліпов, це все фейк: «Зв’язався з нашими хлопцями. З островів вийшли всі. О третій ночі вже нікого не було. Втрат жодних немає. Тому вся інформація, яка публікується в цьому ключі, нахабна брехня», - ідеться у повідомленні.

Наголошується, що це "пряме свідчення, що російські військові знали про майбутній теракт та завчасно оголосили евакуацію".

«Є висока вірогідність, що після широкого розголосу цієї інформації, Таліпова традиційно спробують оголосити «ворогом народу» чи «агентом українських спецслужб». Втім, кількість подібних свідчень дедалі зростає. Всі вони стануть додатковими доказами на майбутньому трибуналі», - сказано в повідомленні.

У розвідці повідомляють, що Олександр Таліпов - "кримський z-блогер", засновник та автор ресурсу «кримський смерш», який займається переслідуванням проукраїнськи налаштованих жителів Криму.

Доповнення

Служба безпеки повідомила, що її перехоплення підтверджує, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів.

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

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