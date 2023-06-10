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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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ГУР: крымский блогер-коллаборант раскрыл подробности подготовки оккупантами подрыва Каховской ГЭС

Киев • УНН

 • 346491 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Крымский блогер-коллаборант Александр Талипов в сообщении на своем телеграм-канале раскрыл подробности подготовки оккупантами подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.

ГУР: крымский блогер-коллаборант раскрыл подробности подготовки оккупантами подрыва Каховской ГЭС

Детали

«В частности, Талипов возмутился сообщениями так называемых российских «военных блогеров», которые сообщали, что личный состав оккупантов бросили на островах и они «в критическом состоянии чуть ли не на деревья залезли». На самом деле, как пояснил Талипов, это все фейк: «Связался с нашими ребятами. С островов вышли все. В три ночи уже никого не было. Потерь никаких нет. Поэтому вся информация, которая публикуется в этом ключе, наглая ложь», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это "прямое свидетельство, что российские военные знали о предстоящем теракте и заблаговременно объявили эвакуацию".

«Есть высокая вероятность, что после широкой огласки этой информации, Талипова традиционно попытаются объявить «врагом народа» или «агентом украинских спецслужб». Впрочем, количество подобных свидетельств постоянно растет. Все они станут дополнительными доказательствами на будущем трибунале», - сказано в сообщении.

В разведке сообщают, что Александр Талипов - "крымский z-блогер", основатель и автор ресурса «крымский смерш», который занимается преследованием проукраински настроенных жителей Крыма.

Дополнение

Служба безопасности сообщила, что ее перехват подтверждает, что Каховскую ГЭС взорвала диверсионная группа оккупантов.

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

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