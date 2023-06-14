В Крыму после подрыва дамбы воды не будет минимум год - Укргидроэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Из-за подрыва Каховской ГЭС вода в ныне временно оккупированный Крым не будет поступать минимум год. Об этом сообщил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире одного из телеканалов, пишет УНН.
Детали
Как пояснил генеральный директор Укргидроэнерго, быстро восстановить подачу воды после деоккупации полуострова тоже будет невозможно.
Кроме этого, от недостатка водоснабжения будут страдать Днепропетровская, Запорожская, Херсонская и Николаевская области.
Цитата
«Надеемся, сработка Каховского водохранилища остановится на отметке 6-7 метров. Только по такому сценарию мы можем через год в случае деоккупации и после паводка дойти до уровня 12,7 метра, чтобы в первую очередь обеспечить наши регионы питьевой и технической водой», - отметил Сирота.
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Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Открыто уголовное производство об экоциде.
После подрыва россиянами Каховской ГЭС во временно оккупированном Крыму возникли серьезные проблемы с водоснабжением. Оккупационные власти по состоянию на 11 июня решений по решению проблемы не принимали, сообщали в Центре национального сопротивления.