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В Крыму после подрыва дамбы воды не будет минимум год - Укргидроэнерго

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. Из-за подрыва Каховской ГЭС вода в ныне временно оккупированный Крым не будет поступать минимум год. Об этом сообщил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире одного из телеканалов, пишет УНН.

В Крыму после подрыва дамбы воды не будет минимум год - Укргидроэнерго

Детали

Как пояснил генеральный директор Укргидроэнерго, быстро восстановить подачу воды после деоккупации полуострова тоже будет невозможно.

Кроме этого, от недостатка водоснабжения будут страдать Днепропетровская, Запорожская, Херсонская и Николаевская области.

Цитата

«Надеемся, сработка Каховского водохранилища остановится на отметке 6-7 метров. Только по такому сценарию мы можем через год в случае деоккупации и после паводка дойти до уровня 12,7 метра, чтобы в первую очередь обеспечить наши регионы питьевой и технической водой», - отметил Сирота.

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Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Открыто уголовное производство об экоциде.

После подрыва россиянами Каховской ГЭС во временно оккупированном Крыму возникли серьезные проблемы с водоснабжением. Оккупационные власти по состоянию на 11 июня решений по решению проблемы не принимали, сообщали в Центре национального сопротивления.

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