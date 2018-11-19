У Кремлі відреагували на заяву про "марш" РФ на Україну після запуску "Північного потоку-2"

"Це невдала заява. "Північний потік-2" - це комерційно вигідний і економічно обгрунтований проект, причому він економічно привабливий не лише для постачальника - Російської Федерації, а й для одержувачів газу в Європі, перш за все Німеччини", - заявив представник Кремля.

"Альтернативою російському трубному газу є зріджений газ, у тому числі американський, але ця продукція дорожча, відчутно дорожча, відповідно економіка говорить сама за себе", - додав Пєсков.

"Подібні інсинуації - це, напевно, з розряду спроб політизувати проект. Багато нападок, ми чуємо прямі погрози на адресу цього проекту з боку США. Ці ні що інше, як прояв нечесної конкуренції і спроба змусити європейців купувати невигідне їм дорожче американське паливо", - зазначив він.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький стверджує, що запуск газопроводу "Північний потік-2" зробить українську систему транспортування газу непотрібною і дозволить Москві "увійти маршем" до Києва.

Як повідомляв УНН, днями держсекретар США Майк Помпео заявив про намір працювати з Україною, щоб спробувати зупинити реалізацію проекту трубопроводу “Північний потік-2”. Він висловив точку зору, що “Північний потік-2” підриває економічну і стратегічну безпеку України, а також загрожує ще більше поставити під питання суверенітет європейських країн, які залежать від поставок російського газу.

“Північний потік-2” - проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море довжиною понад 1200 км. "Північний потік-2" є розширенням “Північного потоку”. Проект “Північний потік” передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Його траса пролягає паралельно діючому магістральному газопроводу Північний потік. Дозвіл на його будівництво видала влада Росії, Швеції, Фінляндії та Німеччини. Очікується, що “Північний потік-2” буде введений в експлуатацію до кінця 2019 року.