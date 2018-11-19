В Кремле отреагировали на заявление о "марше" РФ на Украину после запуска "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который заявил, что запуск газопровода "Северный поток-2" сделает украинскую систему транспортировки газа ненужной и позволит Москве "войти маршем" в Киев, неудачной инсинуацией. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.
"Это неудачное заявление. "Северный поток-2" - это коммерчески выгодный и экономически обоснованный проект, причем он экономически привлекателен не только для поставщика - Российской Федерации, но и для получателей газа в Европе, прежде всего Германии", - заявил представитель Кремля.
"Альтернативой российскому трубному газу является сжиженный газ, в том числе американский, но эта продукция дороже, ощутимо дороже, соответственно экономика говорит сама за себя", - добавил Песков.
"Подобные инсинуации - это, наверное, из разряда попыток политизировать проект. Много нападок, мы слышим прямые угрозы в адрес этого проекта со стороны США. Эти ни что иное, как проявление нечестной конкуренции и попытка заставить европейцев покупать невыгодное им более дорогое американское топливо", - отметил он.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий утверждает, что запуск газопровода "Северный поток-2" сделает украинскую систему транспортировки газа ненужной и позволит Москве "войти маршем" в Киев.
Как сообщал УНН, на днях госсекретарь США Майк Помпео заявил о намерении работать с Украиной, чтобы попытаться остановить реализацию проекта трубопровода “Северный поток-2”. Он высказал точку зрения, что “Северный поток-2” подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины, а также грозит ещё больше поставить под вопрос суверенитет европейских стран, которые зависят от поставок российского газа.
“Северный поток-2” - проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной более 1200 км. "Северный поток-2" является расширением “Северного потока”. Проект “Северный поток” предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Его трасса проходит параллельно действующему магистральному газопроводу Северный поток. Разрешение на его строительство выдали власти России, Швеции, Финляндии и Германии. Ожидается, что “Северный поток-2” будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года.