У коаліції Patriot можуть бути не тільки країни, які мають ці системи – Зеленський

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"У нас були дуже важливі сьогодні з цього приводу розмови з Німеччино, з Данією, Голандією. Ми говорили також з лідерами Європейського Союзу. Тобто це була security-платформа. Питання не в тому, що кожна з тих країн про які я сказав можуть нам надати це, а питання що вони будуть шукати це. Це дуже важливо. Хтось з них має такі можливості, а хтось має інші можливості, наприклад, політичні, особисті стосунки з державами у яких відповідні системи ППО, хтось має фінанси", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що в більшості розмовляв з країнами з якими говорив про коаліцію винищувачів.

"Тобто це такі спільні зусилля. Нам точно це потрібно. Ми вже бачимо, без якої кількості Patriot нам буде складно. Наше завдання не 70-75% ураження цілей, а 100%", - сказав Президент.

Доповнення

Зеленський закликав збільшити кількість систем Patriot до поставки винищувачів.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що "Коаліція винищувачів" у своєму складі налічує уже вісім країн.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вважає, що Україні потрібно більше зенітно-ракетних комплексів Patriot.

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