В коалиции Patriot могут быть не только страны, которые имеют эти системы - Зеленский

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"У нас были очень важные сегодня по этому поводу разговоры с Германией, с Данией, Голландией. Мы говорили также с лидерами Европейского Союза. То есть это была security-платформа. Вопрос не в том, что каждая из тех стран о которых я сказал, могут нам предоставить это, а вопрос что они будут искать это. Это очень важно. Кто-то из них имеет такие возможности, а кто-то имеет другие возможности, например, политические, личные отношения с государствами у которых соответствующие системы ПВО, кто-то имеет финансы", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что в большинстве разговаривал со странами с которыми говорил о коалиции истребителей.

"То есть это такие совместные усилия. Нам точно это нужно. Мы уже видим, без какого количества Patriot нам будет сложно. Наша задача не 70-75% поражения целей, а 100%", - сказал Президент.

Дополнение

Зеленский призвал увеличить количество систем Patriot до поставки истребителей.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что "Коалиция истребителей" в своем составе насчитывает уже восемь стран.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что Украине нужно больше зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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