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Україна пропонує коаліцію "Петріотів" - Зеленський

Україна пропонує коаліцію "Петріотів" - Зеленський

Київ • УНН

 • 387348 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Президент України Воллодимир Зеленський анонсував обговорення із іноземними лідерами нового формату коаліції - коаліції "Петріотів". Як зазначив Глава держави, питання обговорять у межах саміту Європейської політичної спільноти у Молдові, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні працюємо у Молдові. Участь у саміті Європейської політичної спільноти. Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію «Петріотів». ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього", - написав Зеленський у соцмережах.

Доповнення

З січня розвивають різні формати надання західними партнерами військової допомоги Україні - спочатку була "танкова коаліція", також йшлося про "морську коаліцію". А останнім часом іде робота над "коаліцією винищувачів", або, як її ще називають, "авіаційною коаліцією" - Україна прагне отримати західні винищувачі, з акцентом на F-16.

Вашингтон оголосив про рішення розпочати навчання українських пілотів винищувачам F-16, а також дозволити союзникам відправляти ці літаки України. Оголошення збішлося із часом приїзду Президента України Володимир Зеленського на саміт G7 у Японії і переговорів з західними лідерами, зокрема, президентом США Джо Байденом.

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