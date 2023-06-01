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19:26 • 41364 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 102001 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 106035 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 106359 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100950 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 92627 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 109752 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина предлагает коалицию "Петриотов" - Зеленский

Украина предлагает коалицию "Петриотов" - Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обсуждение с иностранными лидерами нового формата коалиции - коалиции "Петриотов". Как отметил Глава государства, вопрос обсудят в рамках саммита Европейского политического сообщества в Молдове, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня работаем в Молдове. Участие в саммите Европейского политического сообщества. Много двусторонних встреч. Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию «Петриотов». ЕС, НАТО, формула мира. Все для защиты нашего будущего", - написал Зеленский в соцсетях.

Дополнение

С января развивают разные форматы предоставления западными партнёрами военной помощи Украине - сначала была "танковая коалиция", также речь шла о "морской коалиции". А в последнее время идет работа над "коалицией истребителей", или, как ее еще называют, "авиационной коалицией" - Украина стремится получить западные истребители, с акцентом на F-16.

Вашингтон объявил о решении начать обучение украинских пилотов истребителям F-16, а также разрешить союзникам отправлять эти самолеты Украине. Объявление совпало со временем приезда Президента Украины Владимир Зеленского на саммит G7 в Японии и переговоров с западными лидерами, в частности, президентом США Джо Байденом.

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