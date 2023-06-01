Украина предлагает коалицию "Петриотов" - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обсуждение с иностранными лидерами нового формата коалиции - коалиции "Петриотов". Как отметил Глава государства, вопрос обсудят в рамках саммита Европейского политического сообщества в Молдове, пишет УНН.
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"Сегодня работаем в Молдове. Участие в саммите Европейского политического сообщества. Много двусторонних встреч. Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию «Петриотов». ЕС, НАТО, формула мира. Все для защиты нашего будущего", - написал Зеленский в соцсетях.
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С января развивают разные форматы предоставления западными партнёрами военной помощи Украине - сначала была "танковая коалиция", также речь шла о "морской коалиции". А в последнее время идет работа над "коалицией истребителей", или, как ее еще называют, "авиационной коалицией" - Украина стремится получить западные истребители, с акцентом на F-16.
Вашингтон объявил о решении начать обучение украинских пилотов истребителям F-16, а также разрешить союзникам отправлять эти самолеты Украине. Объявление совпало со временем приезда Президента Украины Владимир Зеленского на саммит G7 в Японии и переговоров с западными лидерами, в частности, президентом США Джо Байденом.