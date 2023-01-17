Європа хоче створити танкову коаліцію для України – Подоляк
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що низка європейських держав виступають за створення Європейської танкової коаліції для України, пише УНН з посиланням на його Twitter.
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“Низка держав Європи не просто готова передати техніку та обговорювати логістику, а і виступила з ідеєю створення умовної Європейської танкової коаліції для України. Ідею буде реалізовано обов'язково”, – заявив Подоляк.
Він додав, що для ефективного контрнаступу Україні потрібні танки Leopard 2, Challenger, M1 Abrams.
Доповнення
Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова заявив, що у Польщі вже є рішення про передачу Україні танкової роти німецьких “Leopard” у межах міжнародної коаліції.
Польща сподівається, що союзники об'єднаються у спільноту країн, які поставлять танки Leopard в Україну, і що вдасться зібрати хоча би танкову бригаду.