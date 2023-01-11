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"Таке рішення вже є в Польщі": Дуда пообіцяв Україні роту танків Leopard у межах міжнародної коаліції

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда під час спільного брифінгу з Президентами Литви Гітанасом Науседою та України Володимиром Зеленським у Львові заявив, що у Польщі вже є рішення про передачу Україні танкової роти німецьких “Leopard” у межах міжнародної коаліції, передає УНН.

"Таке рішення вже є в Польщі": Дуда пообіцяв Україні роту танків Leopard у межах міжнародної коаліції

Цитата

“Танкова рота “Leopard” для України буде передана в межах створення міжнародної коаліції. Таке рішення вже є в Польщі”, – заявив Дуда.

Доповнення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він, як і раніше, переконаний у необхідності координувати постачання зброї в Україну з союзниками, у той час, як на Берлін зростає тиск щодо відправки Києву бойових танків Leopard 2.

Зокрема, Шольц заявив, що Німеччина “сама на це не піде”.

Також повідомлялося, що Польща розглядає запит України про передачу німецьких танків Leopard. Але передача танків Україні має бути схвалена Берліном.

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