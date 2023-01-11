"Таке рішення вже є в Польщі": Дуда пообіцяв Україні роту танків Leopard у межах міжнародної коаліції

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“Танкова рота “Leopard” для України буде передана в межах створення міжнародної коаліції. Таке рішення вже є в Польщі”, – заявив Дуда.

Доповнення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він, як і раніше, переконаний у необхідності координувати постачання зброї в Україну з союзниками, у той час, як на Берлін зростає тиск щодо відправки Києву бойових танків Leopard 2.

Зокрема, Шольц заявив, що Німеччина “сама на це не піде”.



Також повідомлялося, що Польща розглядає запит України про передачу німецьких танків Leopard. Але передача танків Україні має бути схвалена Берліном.