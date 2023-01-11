"Такое решение уже есть в Польше": Дуда пообещал Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции

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“Танковая рота “Leopard” для Украины будет передана в рамках создания международной коалиции. Такое решение уже есть в Польше”, – заявил Дуда.

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он по-прежнему убежден в необходимости координировать поставки оружия в Украину с союзниками, в то время как на Берлин растет давление относительно отправки Киеву боевых танков Leopard 2.

В частности, Шольц заявил, что Германия “сама на это не пойдет”.



Также сообщалось, что Польша рассматривает запрос Украины о передаче немецких танков Leopard. Но передача танков Украине должна быть одобрена Берлином.