Leopard для України: Шольц попри тиск щодо постачання танків заявив, що сам на це не піде
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у понеділок, що він, як і раніше, переконаний у необхідності координувати постачання зброї в Україну з союзниками, у той час, як на Берлін зростає тиск щодо відправки Києву бойових танків Leopard 2, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Минулого тижня Німеччина оголосила, що надасть Україні бойові машини піхоти Marder, щоб допомогти давати відсіч російським військам. Оголошення було зроблено того ж дня, коли Сполучені Штати передали бойові машини Bradley і наступного дня після аналогічного оголошення Франції.
Шольц, який часто наголошував на важливості недопущення ескалації конфлікту в Україні чи надання росії приводу вважати її стороною війни, сказав, що західні союзники витратили "довгий час на підготовку, обговорення та організацію цього".
Київ також запросив важчу техніку, такі як Leopard, що стало б значним кроком у західній підтримці України.
"Німеччина не піде (на це - ред.) сама", - сказав він на заході своєї лівоцентристської Соціал-демократичної партії (СДПН), яка розпочала виборчу кампанію у Берліні.
"Німеччина завжди залишатиметься єдиною зі своїми друзями та союзниками… Все інше було б безвідповідально у такій небезпечній ситуації", - зазначив Шольц.
Доповнення
Німеччина стала одним з головних військових прихильників України, проте, критики кажуть, що Шольц та його правляча СДПН надто повільні, очікуючи, поки союзники почнуть діяти першими, замість взяти на себе відповідальність.
Молодші партнери СДПН по коаліції, «Зелені» та ліберальні «Вільні демократи», більш активно закликають посилити військову підтримку України.
Німеччина не може виключити постачання танків Leopard, більш важких бойових машин, ніж Marder, для підтримки українських збройних сил у майбутньому, заявив міністр економіки Роберт Хабек із «Зелених» німецькій телерадіокомпанії ARD на вихідних.
Велика Британія розглядає можливість постачання Україні основного бойового танка британської армії Challenger 2, повідомляє Sky News із посиланням на неназвані джерела.