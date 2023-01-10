Leopard для України: Шольц попри тиск щодо постачання танків заявив, що сам на це не піде

КИЇВ. 10 січня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у понеділок, що він, як і раніше, переконаний у необхідності координувати постачання зброї в Україну з союзниками, у той час, як на Берлін зростає тиск щодо відправки Києву бойових танків Leopard 2, пише УНН з посиланням на Reuters.