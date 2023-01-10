Leopard для Украины: Шольц несмотря на давление относительно поставок танков заявил, что сам на это не пойдет

Детали

На прошлой неделе Германия объявила, что предоставит Украине боевые машины пехоты Marder, чтобы помочь давать отпор российским войскам. Объявление было сделано в тот же день, когда Соединенные Штаты передали боевые машины Bradley и на следующий день после аналогичного объявления Франции.

Шольц, который часто подчеркивал важность недопущения эскалации конфликта в Украине или предоставления россии повода считать ее стороной войны, сказал, что западные союзники потратили "долгое время на подготовку, обсуждение и организацию этого".

Киев также запросил более тяжелую технику, такую как Leopard, что стало бы значительным шагом в западной поддержке Украины.

"Германия не пойдет (на это - ред.) сама", - сказал он на мероприятии своей левоцентристской Социал-демократической партии (СДПГ), которая начала избирательную кампанию в Берлине.

"Германия всегда будет оставаться единой со своими друзьями и союзниками… Все остальное было бы безответственно в такой опасной ситуации", - отметил Шольц.

Дополнение

Германия стала одним из главных военных сторонников Украины, однако, критики говорят, что Шольц и его правящая СДПГ слишком медлительны, ожидая, пока союзники начнут действовать первыми, вместо того, чтобы взять на себя ответственность.

Младшие партнеры СДПГ по коалиции, «Зеленые» и либеральные «Свободные демократы», более активно призывают усилить военную поддержку Украины.

Германия не может исключить поставки танков Leopard, более тяжелых боевых машин, чем Marder, для поддержки украинских вооруженных сил в будущем, заявил министр экономики Роберт Хабек из «Зеленых» немецкой телерадиокомпании ARD на выходных.

Великобритания рассматривает возможность поставки Украине основного боевого танка британской армии Challenger 2, сообщает Sky News со ссылкой на неназванные источники.