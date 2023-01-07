Польща розглядає запит України про надання танків Leopard - WSJ

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"Вони дійсно розглядають можливість надати все, що завгодно, аби допомогти Україні", - наголосив чеський чиновник, який бере безпосередню участь у постачанні західного озброєння в Україну.

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У Польщі достатньо танків для двох танкових бригад, і вона планує з часом усі їх ввести у стрій, заявив Славомір Дебський, директор Польського інституту міжнародних відносин, варшавського аналітичного центру, близького до польського уряду.

За його словами, темпи, в яких вона може передати їх Україні, залежать від того, як швидко Польща отримає танки на заміну, які вона замовила у виробників з Південної Кореї та США.

Передача танків Україні має бути схвалена Берліном.

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