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Навчання українських військових на системі Patriot розпочнеться наприкінці цього місяця - ЗМІ

Київ • УНН

 • 479731 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. США почнуть тренування українських військових на ракетній системі Patriot наприкінці цього місяця. Про це пише CNN з посиланням на Пентагон, передає УНН.

Навчання українських військових на системі Patriot розпочнеться наприкінці цього місяця - ЗМІ

Деталі

За словами заступника помічника міністра оборони США у справах росії, України та Євразії Лори Купер, навчання займе "кілька місяців".

Нагадаємо, США розглядають можливість привезти українців до США для тренувань на ракетній системі Patriot.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Від Stinger до Patriot: Данілов показав на прикладі наданої зброї, як світ змінював своє ставлення до України

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