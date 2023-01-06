Навчання українських військових на системі Patriot розпочнеться наприкінці цього місяця - ЗМІ

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За словами заступника помічника міністра оборони США у справах росії, України та Євразії Лори Купер, навчання займе "кілька місяців".

Нагадаємо, США розглядають можливість привезти українців до США для тренувань на ракетній системі Patriot.

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