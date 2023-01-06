Обучение украинских военных на системе Patriot начнется в конце этого месяца - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. США начнут тренировки украинских военных на ракетной системе Patriot в конце этого месяца. Об этом пишет CNN со ссылкой на Пентагон, передает УНН.
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По словам заместителя помощника министра обороны США по делам россии, Украины и Евразии Лоры Купер, учения займут "несколько месяцев".
Напомним, США рассматривают возможность привезти украинцев в США для тренировок на ракетной системе Patriot.
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