Обучение украинских военных на системе Patriot начнется в конце этого месяца - СМИ

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По словам заместителя помощника министра обороны США по делам россии, Украины и Евразии Лоры Купер, учения займут "несколько месяцев".

Напомним, США рассматривают возможность привезти украинцев в США для тренировок на ракетной системе Patriot.

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