Пентагон розглядає можливість навчання українських військових у США

Цитата

“Я вважаю, що ми знаходимося на тому етапі цієї битви, коли ми зможемо забезпечити таке навчання, щоб дати Україні змогу підтримувати такі системи, щоб вони могли зосередитися на захисті своєї країни та відвойовуванні території”, — сказав прессекретар Пентагону, генерал Пет Райдер на брифінгу для преси.

Нагадаємо

21 грудня в офіційній заяві Держсекретаря США Ентоні Блінкена було повідомлено, що у новий пакет військової допомоги від США увійшла система Patriot.