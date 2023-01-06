Пентагон рассматривает возможность обучения украинских военных в США
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. По словам представителя американского Министерства обороны, США рассматривают возможность привезти украинцев в США для тренировок на ракетной системе Patriot.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
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“Я считаю, что мы находимся на том этапе этой битвы, когда мы сможем обеспечить такое обучение, чтобы дать Украине возможность поддерживать такие системы, чтобы они могли сосредоточиться на защите своей страны и отвоевывании территории”, — сказал пресс-секретарь Пентагона, генерал Пэт Райдер на брифинге для прессы.
Напомним
21 декабря в официальном заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкена было уведомлено, что в новый пакет военной помощи от США вошла система Patriot.