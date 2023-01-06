Від Stinger до Patriot: Данілов показав на прикладі наданої зброї, як світ змінював своє ставлення до України

Деталі

У січні 2022 року – під час партизанської війни Україна отримала переносні протитанкові й зенітні ракетні комплекси NLAW, Stinger та Javelin.

У червні 2022 року – під час оборонно-контрнаступальної війни партнери надали Україні реактивні системи залпового вогню – HIMARS, MLRS, гаубиці M777, ракети Harpoon, снаряди GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, ППО IRIS, САУ CAESAR, самохідну гаубицю AHS Krab.

У 2023 році, в період наступальної війни на озброєнні України з’явилися

БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC, Patriot. І багато чого іншого – менш публічного й зовсім не публічного.

За прогнозами, четвертим етапом буде “війна справедливості та відплати”.

Доповнення

Україна вперше отримає зенітні ракети RIM-7 Sea Sparrow із радіолокаційним наведенням у новому пакеті військової допомоги США.