От Stinger до Patriot: Данилов показал на примере предоставленного оружия, как мир менял свое отношение к Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, на примере предоставленного оружия показал, как мир менял свое отношение к Украине в четырех этапах войны, передает УНН.
Детали
В январе 2022 года – во время партизанской войны Украина получила переносные противотанковые и зенитные ракетные комплексы NLAW, Stinger и Javelin.
В июне 2022 года – во время оборонительно-контрнаступательной войны партнеры предоставили Украине реактивные системы залпового огня – HIMARS, MLRS, гаубицы M777, ракеты Harpoon, снаряды GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, ПВО IRIS, САУ CAESAR, самоходную гаубицу AHS Krab.
В 2023 году, в период наступательной войны на вооружении Украины появились БМП Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC, Patriot. И много чего другого – менее публичного и совсем не публичного.
По прогнозам, четвертым этапом будет “война справедливости и возмездия”.
Дополнение
Украина впервые получит зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением в новом пакете военной помощи США.