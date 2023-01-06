Україна вперше отримає ракети RIM-7 Sea Sparrow із радіолокаційним наведенням - Politico

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"У пакет вперше увійдуть протиповітряні ракети Sea Sparrow з радіолокаційним наведенням, які можна запускати з моря або з землі для перехоплення літаків або крилатих ракет", - інформують журналісти.

Деталі

Двоє людей, знайомих із ситуацією, повідомили, що українським військовим вдалося налагодити наявні пускові установки БУК радянського виробництва для запуску Sea Sparrow. До цього моменту Тайвань був єдиною країною, яка використовувала версію ракет наземного базування, тоді як ВМС США та кількох союзників використовують версію, встановлену на кораблі.

Доповнення

RIM-7 Sea Sparrow - американська корабельна зенітна і протиракетна система малої дальності, призначена для захисту від протикорабельних ракет. Вона була розроблена на початку 1960-х на базі ракети класу "повітря – повітря" AIM-7 Sparrow. На озброєнні перебуває з 1976 року.

Вага системи складає 230 кілограмів, операційна дальність пострілу - 19 кілометрів зі швидкістю близько 4,256 км/год.

Нагадаємо

Новий пакет озброєнь США для України також включатиме близько 50 бойових машин Bradley, заявили в четвер, 5 січня, двоє американських чиновників.