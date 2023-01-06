Пакет озброєнь США для України включатиме 50 бойових машин Bradley — Reuters

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У середу президент Джо Байден заявив, що розглядається можливість відправлення в Україну бойових машин Bradley Fighting Vehicles, основного обладнання армії США, для допомоги в боротьбі з вторгненням Росії.

Очікується, що останній пакет безпеки для України буде представлено в п'ятницю, повідомили чиновники.

Броньована машина Bradley з потужною гарматою, використовувалася армією США як основний засіб для перевезення військ по полях битв із середини 1980-х років.

Про військову допомогу за 2023 рік

США мають намір надати Україні бойові машини піхоти Bradley, а Німеччина - БМП Marder та додаткову батарею ЗРК Patriot. Про це йдеться у спільній заяві для преси після розмови між президентом США Джо Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцем, яку поширив Білий дім.

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв надати Україні бойові броньовані машини для допомоги у протистоянні російській агресії. Єлисейський палац відмовився уточнювати, скільки своїх транспортних засобів AMX-10 буде надіслано, а також терміни поставок. Франція також надішле бронетранспортери Bastion.

Збройні сили Норвегії відправили до України 10 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм, повідомило норвезьке оборонне відомство. Скандинавські військові додають, що снаряди можуть використовуватися для кількох видів озброєнь, також і для гаубиці M-109.