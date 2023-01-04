Франція надішле в Україну бронетранспортери та легкі танки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв надати Україні бойові броньовані машини для допомоги у протистоянні російській агресії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.
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Єлисейський палац відмовився уточнювати, скільки своїх транспортних засобів AMX-10 буде надіслано, а також терміни поставок, але назвав цей крок ознакою того, що Макрон хоче “збільшити військову допомогу Україні”.
Франція також надішле бронетранспортери Bastion, які будуть викуплені з фонду на 200 мільйонів євро, створеного урядом Парижа для придбання Україною військової техніки.
Президент України Володимир Зеленський подякував Макрону у Twitter, зазначивши, що таке “лідерство наближає нашу перемогу”.
“Це перший випадок, коли танки, розроблені на заході, будуть передані українським силам”, — додали в Єлисейському палаці.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден заявив, що розглядається відправка бойових машин Bradley в Україну, аби допомогти українцям у боротьбі з російським вторгненням.
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