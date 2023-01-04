Франция отправит в Украину бронетранспортеры и легкие танки

Детали

Елисейский дворец отказался уточнять, сколько своих транспортных средств AMX-10 будет отправлено, а также сроки поставок, но назвал этот шаг признаком того, что Макрон хочет “увеличить военную помощь Украине”.

Франция также пришлет бронетранспортеры Bastion, которые будут выкуплены из фонда на 200 миллионов евро, созданного правительством Парижа для приобретения Украиной военной техники.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Макрона в Twitter, отметив, что такое “лидерство приближает нашу победу”.

“Это первый случай, когда танки, разработанные на западе, будут переданы украинским силам”, — добавили в Елисейском дворце.

Напомним

Президент США Джо Байден заявил, что рассматривается отправка боевых машин Bradley в Украину, чтобы помочь украинцам в борьбе с российским вторжением.

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