США можуть надати Україні БМП Bradley — Байден

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“Так”, — відповів Байден на запитання, чи розглядається такий варіант.

M2 Bradley — це основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США з 1981 року. Американськими військами вона застосовувалася у війнах у Перській затоці, Іраку та Сирії.

Нагадаємо

Розпочалася підготовка до передачі Україні системи ППО Patriot. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.