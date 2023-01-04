США можуть надати Україні БМП Bradley — Байден
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Президент США Джо Байден заявив у середу, що розглядається відправка бойових машин Bradley в Україну, щоб допомогти українцям у боротьбі з російським вторгненням. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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“Так”, — відповів Байден на запитання, чи розглядається такий варіант.
M2 Bradley — це основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США з 1981 року. Американськими військами вона застосовувалася у війнах у Перській затоці, Іраку та Сирії.
Нагадаємо
Розпочалася підготовка до передачі Україні системи ППО Patriot. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.