США могут предоставить Украине БМП Bradley - Байден
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Президент США Джо Байден заявил в среду, что рассматривается отправка боевых машин Bradley в Украину, чтобы помочь украинцам в борьбе с российским вторжением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
“Так”, — ответил Байден на вопрос, рассматривается ли такой вариант.
M2 Bradley — это основная боевая машина пехоты, состоящая на вооружении механизированных войск армии США с 1981 года. Американскими войсками она применялась в войнах в Персидском заливе, Ираке и Сирии.
Напомним,
Началась подготовка к передаче Украине системы ПВО Patriot. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.