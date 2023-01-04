США могут предоставить Украине БМП Bradley - Байден

Детали

“Так”, — ответил Байден на вопрос, рассматривается ли такой вариант.

M2 Bradley — это основная боевая машина пехоты, состоящая на вооружении механизированных войск армии США с 1981 года. Американскими войсками она применялась в войнах в Персидском заливе, Ираке и Сирии.

Напомним,

Началась подготовка к передаче Украине системы ПВО Patriot. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.