Розпочалася підготовка до передачі Україні Patriot – Кулеба

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«Очікуємо на розгортання Patriot у максимально стислі терміни, підготовка до передачі цих систем вже розпочалася», - сказав Кулеба.

Він зазначив, що зараз Президент України Володимир Зеленський та вся його дипломатична команда інтенсивно працює над новими рішеннями щодо постачання нових типів західної зброї.

«Йдеться насамперед про постачання танків західного зразка та іншої бронетехніки. Я не маю сумнівів, що вже незабаром українське військо матиме додаткову броньову та вогневу міць», - розповів Кулеба.

Доповнення

Раніше Дмитро Кулеба повідомляв, що уряд США склав спеціальний план, щоб ракетна батарея Patriot була готова до експлуатації в країні за менший термін, ніж шість місяців, хоч зазвичай навчання займає до року.

Система Patriot увійшла до нового пакету військової допомоги США.