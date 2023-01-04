Началась подготовка к передаче Украине Patriot - Кулеба

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«Ожидаем развертывания Patriot в максимально сжатые сроки, подготовка к передаче этих систем уже началась», - сказал Кулеба.

Он отметил, что сейчас Президент Украины Владимир Зеленский и вся его дипломатическая команда интенсивно работает над новыми решениями по поставкам новых типов западного оружия.

«Речь идет прежде всего о поставках танков западного образца и другой бронетехники. Я не сомневаюсь, что уже вскоре украинское войско будет иметь дополнительную броневую и огневую мощь», - рассказал Кулеба.

Дополнение

Ранее Дмитрий Кулеба сообщал, что правительство США составило специальный план, чтобы ракетная батарея Patriot была готова к эксплуатации в стране за меньший срок, чем шесть месяцев, хотя обычно обучение занимает до года.

Система Patriot вошла в новый пакет военной помощи США.