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Patriot має бути готова до розгортання менш як за пів року - Кулеба

Patriot має бути готова до розгортання менш як за пів року - Кулеба

Київ • УНН

 • 378644 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю AP повідомив, що уряд США склав спеціальний план, щоб ракетна батарея Patriot була готова до експлуатації в країні за менший термін, ніж шість місяців, хоч зазвичай навчання займає до року, пише УНН.

Деталі

Голова МЗС вказав, що "абсолютно задоволений" результатами візиту Президента Володимира Зеленського до США минулого тижня.

Візит Зеленського до США став його першим закордонним візитом після початку війни 24 лютого.

Під час поїздки Україна отримала новий пакет військової допомоги на суму 1,8 мільярда доларів, включаючи систему Patriot.

Кулеба сказав, що цей крок "відкриває двері для інших країн зробити те саме".

За його словами, уряд США розробив програму, щоб українські війська проходили навчання швидше звичайного "без шкоди для якості використання цієї зброї на полі бою".

Хоча Кулеба не назвав конкретних термінів, він сказав лише, що це буде "набагато менше шести місяців". І додав, що навчання проходитиме "за межами" України.

Доповнення

Для того, щоб українські війська були належним чином підготовлені для роботи з системою Patriot, знадобиться "кілька місяців", заявляв раніше високопоставлений представник американського оборонного відомства.

Українські Національні Новини

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