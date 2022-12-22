Щоб освоїти ЗРК Patriot ЗСУ знадобиться декілька місяців — CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Для того, щоб українські війська були належним чином підготовлені для роботи з системою батарей Patriot, знадобиться "кілька місяців", заявив високопоставлений представник американського оборонного відомства журналістам у середу після того, як президент Джо Байден оголосив, що США надішлють батарею в Україну, пише УНН з посиланням на CNN.
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"Patriot вимагає навчання, і ми очікуємо, що це займе кілька місяців, щоб забезпечити українським силам підготовку, необхідну для його успішного використання", - сказав чиновник.
Батарея ППО "Patriot" та боєприпаси, які США передають Україні в рамках останнього президентського пакету допомоги у сфері безпеки, "нададуть Україні критично важливий потенціал дальньої дії" для захисту від "крилатих ракет, балістичних ракет та літаків", додав урядовець.
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"Для протиповітряної оборони не існує срібної кулі. Наша мета - допомогти Україні посилити багаторівневий інтегрований підхід до протиповітряної оборони", - сказав посадовець.
"Patriot доповнить низку засобів середньої та малої дальності, які ми надали, і які союзники надали в рамках попередніх пакетів допомоги", - зазначив він.
Нагадаємо
У новий пакет військової допомоги від США увійшла система Patriot.
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