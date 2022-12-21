Як Patriot може вплинути на перебіг війни – розповів речник Повітряних сил

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“Patriot — це далекобійна зброя, яка може вражати аеробалістичні цілі на відстані до 150 кілометрів. 1 батарея — це близько 8-ми пускових установок, кожна з яких має 4 пускових контейнери. Ці комплекси на певних напрямках могли б допомогти відігнати російську авіацію подалі від наших кордонів, а саме такі бомбардувальники як ТУ-22М3 чи екіпажі тактичної авіації ворога. Але де вона буде вести свою бойову роботу, вирішить вище військове керівництво”, — зазначив Ігнат.

Нагадаємо

У новий пакет військової допомоги від США увійшла система Patriot.