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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 23379 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Як Patriot може вплинути на перебіг війни – розповів речник Повітряних сил

Як Patriot може вплинути на перебіг війни – розповів речник Повітряних сил

Київ • УНН

 • 684983 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Комплекси Patriot могли б суттєво посилити протиповітряну оборону та відігнати подалі російську авіацію від кордонів України. Про це в інтерв'ю “Радіо Свобода” розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

Цитата

“Patriot — це далекобійна зброя, яка може вражати аеробалістичні цілі на відстані до 150 кілометрів. 1 батарея — це близько 8-ми пускових установок, кожна з яких має 4 пускових контейнери. Ці комплекси на певних напрямках могли б допомогти відігнати російську авіацію подалі від наших кордонів, а саме такі бомбардувальники як ТУ-22М3 чи екіпажі тактичної авіації ворога. Але де вона буде вести свою бойову роботу, вирішить вище військове керівництво”, — зазначив Ігнат.

Нагадаємо

У новий пакет військової допомоги від США увійшла система Patriot.

Українські Національні Новини

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