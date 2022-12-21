Как Patriot может повлиять на ход войны – рассказал спикер воздушных сил

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“Patriot — это дальнобойное оружие, которое может поражать аэробалистические цели на расстоянии до 150 километров. 1 батарея — это около 8-ми пусковых установок, каждая из которых имеет 4 пусковых контейнера. Эти комплексы на определенных направлениях могли бы помочь отогнать российскую авиацию подальше от наших границ, а именно такие бомбардировщики как ТУ-22М3 или экипажи тактической авиации врага. Но где она будет вести свою боевую работу, решит высшее военное руководство”, — отметил Игнат.

Напомним

В новый пакет военной помощи от США вошла система Patriot.