Как Patriot может повлиять на ход войны – рассказал спикер воздушных сил
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Комплексы Patriot могли бы существенно усилить противовоздушную оборону и отогнать в дальнейшем российскую авиацию от границ Украины. Об этом в интервью “Радіо Свобода” рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.
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“Patriot — это дальнобойное оружие, которое может поражать аэробалистические цели на расстоянии до 150 километров. 1 батарея — это около 8-ми пусковых установок, каждая из которых имеет 4 пусковых контейнера. Эти комплексы на определенных направлениях могли бы помочь отогнать российскую авиацию подальше от наших границ, а именно такие бомбардировщики как ТУ-22М3 или экипажи тактической авиации врага. Но где она будет вести свою боевую работу, решит высшее военное руководство”, — отметил Игнат.
Напомним
В новый пакет военной помощи от США вошла система Patriot.