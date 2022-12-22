Чтобы освоить ЗРК Patriot ВСУ понадобится несколько месяцев - CNN

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"Patriot требует учения, и мы ожидаем, что это займет несколько месяцев, чтобы обеспечить украинским силам подготовку, необходимую для его успешного использования", - сказал чиновник.

Батарея ПВО "Patriot" и боеприпасы, которые США передают Украине в рамках последнего президентского пакета помощи в сфере безопасности, "предоставят Украине критически важный потенциал дальнего действия" для защиты от "крылатых ракет, баллистических ракет и самолетов", добавил чиновник.

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"Для противовоздушной обороны не существует серебряной пули. Наша цель – помочь Украине усилить многоуровневый интегрированный подход к противовоздушной обороне", - сказал чиновник.

"Patriot дополнит ряд средств средней и малой дальности, которые мы предоставили и которые союзники предоставили в рамках предыдущих пакетов помощи", - отметил он.

Напомним

В новый пакет военной помощи от США вошла система Patriot.

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