Україні планують надати БМП Bradley, Marder та батарею ЗРК Patriot: про що Байден домовився із Шольцем

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Як повідомили у Білому домі, Байден та Шольц поговорили телефоном 5 січня 2023 року, щоб обмінятися думками щодо триваючої агресивної війни, яку росія веде проти України. Вони підтвердили свою підтримку суверенітету та незалежності України. Вони підтвердили непохитну солідарність з Україною та українським народом перед обличчям агресії росії.

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"Президент Байден і канцлер Шольц висловили спільну рішучість продовжувати надавати необхідну фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно. Для цього США мають намір поставити Україні БМП "Бредлі", а Німеччина — БМП "Мардер". Обидві країни планують тренувати українські війська на відповідних системах.

У світлі ракетних і безпілотних атак росії, які тривають проти критичної інфраструктури України, президент Байден і канцлер Шольц підтвердили свій намір і надалі підтримувати нагальну потребу України щодо засобів протиповітряної оборони. Наприкінці грудня США оголосили про передачу Україні батареї зенітних ракет Patriot. Німеччина приєднається до Сполучених Штатів у поставці Україні додаткової батареї ППО Patriot", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Крім того, президент Байден і канцлер Шольц висловили вдячність за військову підтримку, яку інші члени Альянсу та партнери надають Україні, схвалили поточні координаційні зусилля Контактної групи з питань оборони України та привітали додаткові пожертвування систем протиповітряної оборони та бойових машин.