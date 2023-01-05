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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Украине планируют предоставить БМП Bradley, Marder и батарею ЗРК Patriot: о чем Байден договорился с Шольцем

Киев • УНН

 • 3027215 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. США намерены предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия – БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot. Об этом говорится в совместном заявлении для прессы после разговора между президентом США Джо Байденом и канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем, которое распространил Белый дом, передает УНН.

Украине планируют предоставить БМП Bradley, Marder и батарею ЗРК Patriot: о чем Байден договорился с Шольцем

Детали

Как сообщили в Белом доме, Байден и Шольц поговорили по телефону 5 января 2023 года, чтобы обменяться мнениями относительно продолжающейся агрессивной войны, которую россия ведет против Украины. Они подтвердили свою поддержку суверенитету и независимости Украины. Они подтвердили твердую солидарность с Украиной и украинским народом перед лицом агрессии россии.

Цитата

"Президент Байден и канцлер Шольц выразили общую решимость продолжать оказывать необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине столько, сколько потребуется. Для этого США намерены поставить Украине БМП "Брэдли", а Германия — БМП "Мардер" ". Обе страны планируют тренировать украинские войска на соответствующих системах.

В свете ракетных и беспилотных атак россии, продолжающихся против критической инфраструктуры Украины, президент Байден и канцлер Шольц подтвердили свое намерение и в дальнейшем поддерживать насущную потребность Украины в средствах противовоздушной обороны. В конце декабря США объявили о передаче Украине батарей зенитных ракет Patriot. Германия присоединится к Соединенным Штатам в поставке Украине дополнительной батареи ПВО Patriot", - говорится в сообщении.

Добавим

Кроме того, президент Байден и канцлер Шольц выразили благодарность за военную поддержку, которую другие члены Альянса и партнеры оказывают Украине, одобрили текущие координационные усилия Контактной группы по обороне Украины и приветствовали дополнительные пожертвования систем противовоздушной обороны и боевых машин.

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