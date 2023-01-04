Норвегія надіслала Україні 10 тис. артилерійських снарядів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Збройні сили Норвегії відправили до України 10 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм, повідомило норвезьке оборонне відомство. Про це інформує УНН з посиланням на BBC.
Деталі
У заяві, розміщеній на офіційному сайті міноборони Норвегії, йдеться, що боєприпаси вже залишили територію країни.
Норвезькі військові додають, що снаряди можуть використовуватися для кількох видів озброєнь, також і для гаубиці M-109. Цього тижня журнал Forbes повідомив, що західні країни поставили Україні близько 50 таких гаубиць.
Міністр оборони Норвегії Бьорн Арілд Грам повідомив, що його країна продовжить постачати зброю до України.
Цитата
"Україна потребує термінової допомоги, і тому ми продовжуємо вивчати, що ще може бути надано із запасів збройних сил нашої країни. Ми також вивчаємо, що можна отримати безпосередньо від виробника, щоб допомогти ще більше", - сказав Грам.
Серед іншого Норвегія вже надала Україні 23 самохідні гаубиці M-109, 160 ракет повітря-земля Hellfire, 3 реактивні установки залпового вогню MLRS, 4 тис. протитанкових ракет, понад 1750 бронежилетів, 3 тис. захисних масок і 15 тис. набір.
Нагадаємо
У вівторок президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії Гаром Стере та подякував йому за підтримку. Він також заявив, що Норвегія погодилася допомогти Києву з постачанням газу, необхідного для зимового сезону.