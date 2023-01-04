Норвегия направила Украине 10 тыс. артиллерийских снарядов

Детали

В заявлении, размещенном на официальном сайте минобороны Норвегии, говорится, что боеприпасы уже покинули территорию страны. Норвежские военные добавляют, что снаряды могут использоваться для нескольких видов вооружений, а также для гаубицы M-109.

На этой неделе журнал Forbes сообщил, что западные страны поставили Украине около 50 таких гаубиц.

Министр обороны Норвегии Берн Арилд Грам сообщил, что его страна продолжит поставлять оружие в Украину.

Цитата

“Украина нуждается в срочной помощи, и поэтому мы продолжаем изучать, что еще может быть предоставлено из запасов вооруженных сил нашей страны. Мы также изучаем, что можно получить непосредственно от производителя, чтобы помочь еще больше”, — сказал Грамм.

Среди прочего Норвегия уже предоставила Украине 23 самоходных гаубицы M-109, 160 ракет воздух-земля Hellfire, 3 реактивные установки залпового огня MLRS, 4 тыс. противотанковых ракет, более 1750 бронежилетов, 3 тыс. защитных масок и 15 тыс. набор.

Напомним

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Гаром Стере и поблагодарил его за поддержку. Он также заявил, что Норвегия согласилась помочь Киеву по поставкам газа, необходимого для зимнего сезона.