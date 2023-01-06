Пакет вооружений США для Украины будет включать 50 боевых машин Bradley — Reuters

Детали

В среду президент Джо Байден заявил, что рассматривается возможность отправки в Украину боевых машин Bradley Fighting Vehicles, основного оборудования армии США, для помощи в борьбе с вторжением России.

Ожидается, что последний пакет безопасности для Украины будет представлен в пятницу, сообщили чиновники.

Бронированная машина Bradley с мощной пушкой, использовалась армией США как основное средство для перевозки войск по полям сражений с середины 1980-х годов.

О военной помощи за 2023 год

США намерены предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия – БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot. Об этом говорится в совместном заявлении для печати после разговора между президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем, которое распространил Белый дом.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал предоставить Украине боевые бронированные машины для помощи в противостоянии российской агрессии. Елисейский дворец отказался уточнять, сколько своих транспортных средств AMX-10 будет направлено, а также сроки поставок. Франция также пришлет бронетранспортеры Bastion.

Вооруженные силы Норвегии отправили в Украину 10 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сообщило норвежское оборонное ведомство. Скандинавские военные добавляют, что снаряды могут использоваться для нескольких видов вооружений, а также для гаубицы M-109.