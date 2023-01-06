Украина впервые получит ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационной наводкой - Politico

Цитата

"В пакет впервые войдут противовоздушные ракеты Sea Sparrow с радиолокационной наводкой, которые можно запускать с моря или с земли для перехвата самолетов или крылатых ракет", - информируют журналисты.

Детали

Два человека, знакомые с ситуацией, сообщили, что украинским военным удалось наладить имеющиеся пусковые установки БУК советского производства для запуска Sea Sparrow. До этого момента Тайвань был единственной страной, использовавшей версию ракет наземного базирования, тогда как ВМС США и нескольких союзников используют версию, установленную на корабле.

Дополнение

RIM-7 Sea Sparrow – американская корабельная зенитная и противоракетная система малой дальности, предназначенная для защиты от противокорабельных ракет. Она была разработана в начале 1960-х на базе ракеты класса "воздух – воздух" AIM-7 Sparrow. На вооружении находится с 1976 года.

Вес системы составляет 230 килограммов, операционная дальность выстрела – 19 километров со скоростью около 4,256 км/ч.

Напомним

Новый пакет вооружений США для Украины также будет включать около 50 боевых машин Bradley, заявили в четверг, 5 января, два американских чиновника.