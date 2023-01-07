Польша рассматривает запрос Украины о предоставлении танков Leopard - WSJ

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"Они действительно рассматривают возможность предоставить все, что угодно, чтобы помочь Украине", - подчеркнул чешский чиновник, который принимает непосредственное участие в поставках западного вооружения в Украину.

Детали

У Польши достаточно танков для двух танковых бригад, и она планирует со временем все их ввести в строй, заявил Славомир Дебский, директор Польского института международных отношений, варшавского аналитического центра, близкого к польскому правительству.

По его словам, темпы, в которых она может передать их Украине, зависят от того, как быстро Польша получит танки на замену, которые она заказала у производителей из Южной Кореи и США.

Передача танков Украине должна быть одобрена Берлином.

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