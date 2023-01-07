Польша рассматривает запрос Украины о предоставлении танков Leopard - WSJ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Польша рассматривает запрос Украины о передаче немецких танков Leopard, сообщает издание WSJ со ссылкой на высокопоставленного польского дипломата, передает УНН.
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"Они действительно рассматривают возможность предоставить все, что угодно, чтобы помочь Украине", - подчеркнул чешский чиновник, который принимает непосредственное участие в поставках западного вооружения в Украину.
Детали
У Польши достаточно танков для двух танковых бригад, и она планирует со временем все их ввести в строй, заявил Славомир Дебский, директор Польского института международных отношений, варшавского аналитического центра, близкого к польскому правительству.
По его словам, темпы, в которых она может передать их Украине, зависят от того, как быстро Польша получит танки на замену, которые она заказала у производителей из Южной Кореи и США.
Передача танков Украине должна быть одобрена Берлином.
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