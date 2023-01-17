Европа хочет создать танковую коалицию для Украины - Подоляк

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“Ряд государств Европы не просто готовы передать технику и обсуждать логистику, а и выступили с идеей создания условной Европейской танковой коалиции для Украины. Идея будет реализована обязательно”, – заявил Подоляк.

Он добавил, что для эффективного контрнаступления Украине нужны танки Leopard 2, Challenger, M1 Abrams.

Дополнение

Президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов заявил, что в Польше уже есть решение о передаче Украине танковой роты немецких “Leopard” в рамках международной коалиции.

Польша надеется, что союзники объединятся в сообщество стран, которые поставят танки Leopard в Украину, и что удастся собрать хотя бы танковую бригаду.