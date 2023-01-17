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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Европа хочет создать танковую коалицию для Украины - Подоляк

Киев • УНН

 • 451558 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что ряд европейских государств выступают за создание Европейской танковой коалиции для Украины, пишет УНН со ссылкой на его Twitter.

Европа хочет создать танковую коалицию для Украины - Подоляк

Цитата

“Ряд государств Европы не просто готовы передать технику и обсуждать логистику, а и выступили с идеей создания условной Европейской танковой коалиции для Украины. Идея будет реализована обязательно”, – заявил Подоляк.

Он добавил, что для эффективного контрнаступления Украине нужны танки Leopard 2, Challenger, M1 Abrams.

Дополнение

Президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов заявил, что в Польше уже есть решение о передаче Украине танковой роты немецких “Leopard” в рамках международной коалиции.

Польша надеется, что союзники объединятся в сообщество стран, которые поставят танки Leopard в Украину, и что удастся собрать хотя бы танковую бригаду.

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