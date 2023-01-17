Дуда сподівається, що союзники зберуть для України бригаду Leopard
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Польща сподівається, що союзники об'єднаються у спільноту країн, які поставлять танки Leopard в Україну, і що вдасться зібрати хоча би танкову бригаду. Про це завив президент Польщі Анджей Дуда на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, пише УНН.
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"Ми збираємо спільноту країн, які поставлять танки Leopard в Україну. Я сподіваюся, що до нас приєднаються союзники і ми зможемо сформувати хоч би танкову бригаду", - вказав Дуда, якого цитують у його канцелярії.
Деталі
Як пише PAP, відповідаючи на запитання, чи вдалося вийти з глухого кута з постачанням в Україну більшої кількості наступальних озброєнь, Дуда сказав, що сподівається, що "рішення Польщі передати Україні одну роту, тобто близько 14 танків Leopard", "відкриє новий голову військової допомоги".
"Ми сподіваємося, що виробник німецьких танків також візьме участь у цій, на мій погляд, дуже гарній ідеї", - додав він.
"(Президент України) Володимир Зеленський неодноразово просив мене про військову підтримку. Він сказав: "Анджею, нам потрібні сучасні танки, тому що тільки так ми зараз можемо зупинити російське вторгнення", - сказав президент Польщі.
Доповнення
В Україну, як очікується, буде доставлено низку Leopard. Анджей Дуда заявив про відправку танків під час свого візиту до Львова.
Дуда сподівається, що деякі із союзників та партнерів нададуть Україні танки.